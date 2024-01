In Haßloch wird wegen der Straßenglätte am Mittwoch kein Biomüll abgefahren. Das hat die Kreisverwaltung Bad Dürkheim mitgeteilt. Die Abfuhr kann auch nicht nachgeholt werden. Die Bürger werden deshalb gebeten, die Biomülltonnen erst wieder bei der nächsten regulären Abfuhr am Mittwoch, 31. Januar, auf die Straße zu stellen.