Ab sofort sind alle Besuchsregelungen im GDA Wohnstift aufgehoben. Darüber wurden am Donnerstag Bewohner und Angehörige informiert. Anlass ist nach Angaben des Trägers – Gesellschaft für Dienste im Alter (GDA) mit Sitz in Hannover –, dass das Wohnstift vom Land nicht mehr in die Kategorie Alten- und Pflegeheim eingestuft wird. Davon ausgenommen ist sein stationärer Bereich.

Folglich können die Bewohner der GDA-Appartements jederzeit Besuch empfangen. Natürlich gelten aber die allgemeinen Regelungen der jüngsten Corona-Bekämpfungsverordnung