Eine schlechte Nachricht für Gimmeldingen: Wie Karin Tomsicek, Filialleiterin der Post, mitteilt, gibt es in der Haberackerstraße 3 ab sofort keine Bäckerei mehr. Hatten sich die Gimmeldinger Anfang Januar noch über die von ihr in die Wege geleitete Eröffnung der Bäckerei Liebenstein in der Postfiliale gefreut, so ist jetzt die finale Entscheidung gefallen: Während der Öffnungszeiten der Post, Montag bis Samstag von 9 bis 12 Uhr, dürfen hier keine Backwaren mehr verkauft werden. Die Begründung: Die Post müsste die Verantwortung tragen, falls etwas schief laufe. Allerdings bestehe die Möglichkeit, von 7 bis 9 Uhr die Filiale für die Bäckerei zu öffnen. Doch das klappt wiederum bei der Filialleitung nicht. Nun gibt es in Gimmeldingen außer Blumen-Schupp keine Geschäfte mehr.