Das Deutsche Weinlesefest fällt in diesem Jahr aus: Darüber hat Oberbürgermeister Marc Weigel am Donnerstag auf Anfrage informiert. Bund und Länder hatten sich einen Tag zuvor wegen der Corona-Pandemie darauf verständigt, Großveranstaltungen über Ende August hinaus bis Ende Oktober zu verbieten. Das 86. Deutsche Weinlesefest wäre vom 2. bis 12. Oktober gefeiert worden.

Zwar gebe es noch keine Details, so Weigel. Aber schon allein die Auflagen Kontaktverfolgung und das Einhalten von Hygieneregeln seien bei dem Deutschen Weinlesefest in seiner bisherigen Form unmöglich einzuhalten. „Wir können das nicht sicherstellen, also wird das Fest nicht stattfinden“, erklärte der Oberbürgermeister, der als Dezernent für die veranstaltende Tourist-Gesellschaft zuständig ist.

Alternative noch offen

Deren Aufsichtsrat hatte am Dienstag grünes Licht für ein mögliches Alternativkonzept gegeben. Wie dieses aussehen könnte, ist aber noch offen. Die Touristiker arbeiten schon seit längerem an Vorschlägen, auch die Haiselscher-Betreiber und Schausteller sind eingebunden. Die entscheidende Frage wird auch laut OB sein, wie sich die Infektionsrate entwickelt und welche Corona-Spielregeln dann gelten werden. Zum Beispiel, was die Anzahl an Personen angeht, Einlasskontrollen, Reservierungen, Abgrenzung des möglichen Geländes und mehr.

In Neustadt wird mit der jüngsten Entwicklung nun auch die Haardter Quetschekuchekerwe im September ausfallen.

Abgesagt wird auch das Andechser Bierfest in Haßloch, wie Beigeordneter Tobias Meyer am Donnerstag bestätigte. Haßloch, Neustadt, Bad Dürkheim (Wurstmarkt) und Landau (Herbstmesse) hatten mit Blick auf ihre großen Feste Kontakt und ein gemeinsames Vorgehen beschlossen.