Der Verkauf des beliebten Rotary-Adventskalenders geht in die Endphase. Die wenigen noch verfügbaren Exemplare können bis Donnerstag, 25. November, bei drei Verkaufsstellen in Neustadt erworben werden: in den Buchhandlungen Hoffmann, Osiander und Quodlibet. Der vom Neustadter Künstler Gerhard Hofmann gestaltete Adventskalender habe bislang sehr großen Anklang gefunden, teilt der Verein mit, sodass nur noch wenige Exemplare verfügbar seien. Deshalb habe der Rotary Club entschieden, am kommenden Samstag keinen Straßenverkauf in der Fußgängerzone zu veranstalten. Der Netto-Erlös kommt diesmal dem Schwimmclub 1900 Neustadt zugute.