Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Claudia Kocher wohnt in der Haardter Straße. Dort gilt seit Monaten der Baustellenmodus, weil die Straße umfassend saniert wird. Für die Anwohner eine teils große Belastung, auch deshalb, weil sie nicht so parken können wie gewohnt.

Am Dienstag aber ist Kocher der Kragen geplatzt. In einer E-Mail an die RHEINPFALZ-Redaktion machte sie ihrem Ärger Luft. Stein des Anstoßes: „Ich habe soeben 55 Euro für