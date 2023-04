Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Über die Themen Parken am nördlichen Diedesfelder Ortsausgang oder Radfahrer, die zwischen Diedesfeld und Hambach auf der Suche nach Abkürzungen sind, ist in diesem Jahr schon viel diskutiert worden. Jetzt zeichnet sich zudem ab, dass es einen neuen Radweg zwischen beiden Weindörfern erst einmal nicht geben wird. Und das kommt sogar gut an.

FWG und Grüne hatten die Stadtverwaltung im Sommer um eine Analyse gebeten, ob auf der Westseite der L512 zwischen Diedesfeld und Hambach ein Radweg gebaut werden könnte. Auslöser dafür