Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Das Ordnungsamt soll seit zwei Jahren das Blitzen in Eigenregie prüfen. Leider steht das Ergebnis immer noch aus.

Wenn gut Ding Weile haben will, wird das mit dem Blitzen in Neustadt und der Zusammenarbeit mit Landau und Speyer richtig gut. Denn auch wenn in der Stadtverwaltung gerade einiges im Umbruch ist, was Bürgern