Vor rund 40 Jahren wurde das Neustadter Justizzentrum in der Robert-Stolz-Straße gebaut, jetzt werden die Fenster ausgetauscht. Wie Amtsgerichtsdirektor Matthias Frey als Hausherr erklärt, wird das neun Monate dauern, aufgeteilt in zwei Bauabschnitte. Mit den neuen Fenstern wird der energetische Standard verbessert, zudem bieten sie mehr Beschattungsmöglichkeiten, was Frey zufolge auch dem Betriebsklima zugute kommt. Bauträger ist der Landesbetrieb Liegenschafts- und Baubetreuung.