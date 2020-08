Ab Dienstag, 1. September, wird der Parkplatz Sauterstraße in Neustadt in das Gelände der Hauptfeuerwache integriert. Wie die Stadtverwaltung mitteilt, soll dadurch unter anderem eine größere Stellfläche für anrückende Wehrleute und den Übungsbetrieb der Feuerwehr geschaffen werden. Der Parkplatz wird deshalb dauerhaft für die Öffentlichkeit gesperrt und kann auch in den Abendstunden und am Wochenende nicht mehr genutzt werden.