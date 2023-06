Wo schon Dreck liegt, weil nie sauber gemacht wird, kommt weiterer Dreck hinzu. Ein Effekt, der sich auch gern mal auf Bürgersteigen einstellt. Abfall, Laub, Unkraut in den Fugen: Wer wann und wo zu Kratzer und Besen greifen muss.

Was sagt das Gesetz?

Für die Reinigung öffentlicher Straßen im Neustadter Stadtgebiet – egal ob Kernstadt oder Weindörfer – ist gemäß Paragraf 17 Landestraßengesetz die Gemeinde zuständig. In Neustadt hat die Stadt diese Pflicht per Satzung weitgehend auf die Anlieger übertragen. Dort, wo sie selbst die Straße reinigt, erhebt sie von den Anliegern eine Gebühr.

Gehweg nicht gleich Straße

Bürgersteige müssen auf ihrer gesamten Breite grundsätzlich von den Grundstückseigentümern sauber gehalten werden, sowohl in der Kernstadt als auch in den Ortsteilen. Es geht darum, Kehricht, Unrat, eventuell auch Laub sowie Unkraut zu entfernen. Bei Schnee und Eis hingegen genügt es, einen anderthalb Meter breiten Streifen für Fußgänger zu räumen.

Zählen Parkbuchten dazu?

Parkbuchten gehören nicht zum Gehweg, weil sie nichts mit dem Fußgängerverkehr zu tun haben. Wenn aber auf dem Bürgersteig halbseitig geparkt werden darf, muss der Gehweg trotzdem gereinigt werden.

Was ist mit der Straßenrinne?

Sie hat nichts mit dem Gehweg zu tun und muss deshalb auch nicht gekehrt werden.

Müssen auch Bäume oder Pflanzflächen im Gehweg saubergehalten werden?

Baumscheiben und andere Grünflächen im Gehwegbereich sind von den Anliegern zu reinigen, das heißt von Unrat zu befreien. Dazu zählen beispielsweise Müll, Laub und kleine Äste. Indes müssen die Anlieger nicht als Hobbygärtner auftreten. Andererseits: Gerade in trockenen Zeiten ist die Stadt immer wieder froh, wenn für ausreichend Wasser gesorgt wird, die Anlieger also ein Auge auf das Grün vor ihrer Tür haben.

Was tun bei Bänken, Mülleimern, Bushaltestellen und Co.?

Öffentliche Mülleimer zu leeren, ist Sache der Mitarbeiter des städtischen Bauhofs. Liegt aber Abfall im Bereich einer Bushaltestelle, unter einer Bank oder unter einem Mülleimer auf dem Bürgersteig, ist das wieder Sache des Anliegers. Allerdings gibt es dabei eine Art Obergrenze in Sachen Zumutbarkeit: Aufgelesen werden muss nur, was schnell und ohne große Kosten im eigenen Hausmüll, in der Biotonne oder beim Wertstoff entsorgt werden kann. Und das, ohne vorher viel sortieren zu müssen.