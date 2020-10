Mit einem ungefährdeten Sieg zum Beginn der neuen Spielsaison setzen sich die Sportkegler der TSG Haßloch in der Regionalliga direkt an die Tabellenspitze. Auch das zweite Damenteam gewinnt.

Auch in der mit Verspätung angelaufenen neuen Saison 20/21 trat die erste Garnitur der Herren gewohnt souverän zu Hause auf, ohne Glanzpunkte zu setzen. Das war gegen die verletzungsgeschwächten Gegner der TuS Gerolsheim 2 auch nicht notwendig, da sich in Ermangelung eines Ersatzmannes nach Spielerausfall in der Mittelpaarung die zuvor geringen Siegchancen für Gerolsheim völlig in Luft auflösten. Bei einem Endstand von 5762:4679 Kegel spielten für die TSG Marcus Diecker (996), Harald Stoner (978), Gerhard Bernatz (950), Paul Jung (969), Mario Schwinge (929) und Karl-Heinz Nied (940).

Auch Frauen 2 an der Spitze

Sportwart Hans-Jürgen Armbrust freut sich über den gelungenen Rundenauftakt: „Auch wenn der ein oder andere unter den Erwartungen geblieben ist, so haben wir mit einer kompakten Mannschaftsleistung, die nur wenig unter dem Vorjahresdurchschnitt liegt, gezeigt, dass wir auch in diesem Jahr zu Hause keine Punkte abgeben möchten.“ Der erste Prüfstein wartet am nächsten Wochenende: Dann steht ein Auswärtsspiel bei der SG Zweibrücken auf der Bahnanlage in Pirmasens an.

Die Keglerinnen der zweiten Damenmannschaft verzeichneten in der Gemischten Klasse (100 Wurf) zu Hause ebenfalls einen Punktgewinn. Gegen KSV Kuhardt 4 setzten sie sich mit 1654:1595 Kegel durch und kletterten mit dem Sieg ebenfalls an die Tabellenspitze. Für die TSG gingen an die Kugel: Regine Reiland (469), Iris Mayer (372), Nicole Frisch (375) und Lissy Tzschentke (438)