In der DCU-Bundesliga haben die Sportkegler der TSG Haßloch erneut verloren. Allerdings war das Spiel bis zum Schluss offen, informiert die TSG.

Für die Haßlocher war es mit 440 km die weiteste Anfahrt dieser Saison: Beim VfB Fraureuth in Sachsen unterlagen sie mit 5047:5082. Die Bahnanlage dort bezeichnen sie als die anspruchsvollste der gesamten Liga. Hans-Jürgen Armbrust (844) und Gerhard Bernatz (833) eröffneten das Spiel und begrenzten den Rückstand auf 27 Kegel. Auch Marcel Scheurer (858) und Ralf Litzel (810) boten ihren Gegnern Paroli, spielten zwischendurch sogar ein Plus für Haßloch heraus. Doch retteten sie den Vorsprung gegen stark aufspielende Fraureuther im letzten Viertel nicht über die Zeit, so dass der TSG-Rückstand auf 33 Kegel anwuchs. Fürs Schlussduo Marcus Diecker (875) und Karl-Heinz Nied (827) sah es zunächst gut aus: Nach der ersten Bahn halbierte es den Rückstand fast. Dann allerdings fehlte den Haßlochern die Konstanz.

Ergebnisse

1. RLP-Liga im DKBC (120 Wurf): KV Mutterstadt II - TSG Haßloch 3073:2992 Kegel, 5:3 Mannschaftspunkte

TSG: Fabian Frisch (437/0 MP), Wolfgang Gast (451/0 MP), Harald Stoner (509/1 MP), Luca Kelly (513 / 0 MP), Eddy Philipp (529/1 MP) und Mario Schwinge (553/1 MP).

6er-Liga: TSG Haßloch - TSG Schwabenheim 2666:3112 Kegel, 2:6 Mannschaftspunkte;