Die Kegler der TSG Haßloch haben erneut verloren. Am 3. Dezember erwartet der Tabellenvorletzte das Schlusslicht Sachsenhausen.

Auch am achten Spieltag überzeugten die Kegler der TSG Haßloch nicht in der DCU-Bundesliga. „Die Ursachen sind vielfältig“, informiert Abteilungsleiter Karl-Heinz Nied. „So ist durch den Start in zwei Verbänden natürlich die Belastung für die Spieler enorm, da gleichzeitig noch das Verletzungspech zuschlägt.“

Beim SKC Monsheim präsentierte sich eine stark geänderte Haßlocher Formation, da auch noch Mannschaftskapitän Karl-Heinz Nied kurzfristig ausfiel. Nach gutem Start mit Marcus Diecker (977 Kegel) und Marcel Scheurer (907) waren im weiteren Verlauf die Debütanten, U18-Spieler Fabian Frisch (774) und Frank Löwer (789), auf der schwierigen Anlage überfordert, so die TSG. Auch Peter Wingerter (873) und Hans-Jürgen Armbrust (827) trugen nur noch zur Ergebniskosmetik bei. Haßloch verlor in Monsheim mit 5147:5857 und liegt nun auf dem vorletzten Tabellenplatz, hat in sechs Partien fünfmal verloren. Ihre nächste Chance hat die TSG am 3. Dezember, 12 Uhr, im Heimspiel gegen Schlusslicht Sachsenhausen.