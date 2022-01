Sieg im Spitzenspiel: In der Nachholbegegnung der Regionalliga haben sich die Sportkegler der TSG Haßloch gegen den bisher verlustpunktfreien Tabellenführer KF Sembach zu Hause mit 5661:5599 Kegeln durchgesetzt.

Damit haben sich die Gastgeber den zweiten Tabellenplatz wieder zurückerobert. Und sie stellten am vergangenen Wochenende den besten Kegler der Liga. Mit einer „geschlossenen Mannschaftsleistung“ gelang es den Keglern aus dem Großdorf, den Spitzenreiter aus Sembach zu bezwingen, informiert der Haßlocher Mannschaftskapitän Karl-Heinz Nied. Gelang es zunächst Marcel Scheurer (925) und Gerhard Bernatz (946), einen komfortablen Vorsprung von 88 Kegeln herauszuspielen, musste das nächste Duo mit Mario Schwinge (945) und Hans-Jürgen Armbrust (899) Federn lassen. Nur noch 42 Kegel waren auf der Haßlocher Habenseite. „Dies kann gegen zwei Spitzenspieler der Liga nicht gerade als komfortabel bezeichnet werden“, stellt Nied fest.

Es entwickelte sich nun in Durchgang drei der erwartete Schlagabtausch, den die beiden Haßlocher Akteure Marcus Diecker (1011) und Karl-Heinz Nied (935) jedoch für sich entschieden. Plus 42 Kegel standen am Ende für die TSG auf der Anzeigetafel – die beiden Punkte blieben in Haßloch. Marcus Diecker mit seinen 1011 Kegeln sowie Gerhard Bernatz (946) gehörten am vergangenen Spieltag zu den sechs besten Keglern der Liga – Diecker war sogar der insgesamt beste.

Beste Gästeleistung

Karl-Heinz Nied war entsprechend zufrieden: „Sembach hat mit dem Auftritt die höchste Leistung einer Gastmannschaft auf unserer Anlage gezeigt, die hier je gespielt worden ist. Wir sind deshalb sehr zufrieden und auch stolz, diese Begegnung gewonnen zu haben.“

Die TSG Haßloch liegt nun punktgleich mit dem SKC Monsheim auf Platz zwei. Am nächsten Samstag ist genau dort der nächste Showdown um die Spitzenplätze: Bereits um 9.30 Uhr tritt dann die TSG Haßloch bei den Rheinhessen an. Die Frauenmannschaft der TSG Haßloch ist am Sonntag, 15 Uhr, in der Zweiten Bundesliga Süd beim Tabellenfünften SG BW/GH Plankstadt II zu Gast.