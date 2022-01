Hassloch. Die Sportkegler der TSG Haßloch starteten am Wochenende in die Rückrunde. Die erste Herren-Garnitur gewann in der Regionalliga klar gegen Tabellennachbarn SG Fortuna Rodalben. Die TSG Haßloch 3 war dagegen chancenlos.

Kegelbahnen können wegen geänderter Bedingungen wie Temperatur oder andere Pflegemittel den Teams Schwierigkeiten bereiten. So zu beobachten am vergangenen Wochenende im TSG-Sportzentrum. Während sich die „Stammspieler“ noch darauf einstellten, hatten andere Akteure Probleme. Keiner der hoch gehandelten Gegner aus Rodalben knackte die 900er-Marke. Mit Gerhard Bernatz (948), Ralf Litzel/Marcel Scheurer (850), Hans-Jürgen Armbrust (905), Moritz Fuhrmann (862), Marcus Diecker (973) und Karl-Heinz Nied (934) siegte die TSG letztlich deutlich mit 5472:5228 Kegeln.

In der Gemischten 100er-Liga musste sich die TSG Haßloch 3 zu Hause gegen die stark aufspielenden Kegler aus Frankenthal deutlich geschlagen geben. Gregor Kegel (367), Stefan Scheurer (414), Eddy Philipp (436) und Renate Armbrust (432) hatten bei einem Endstand von 1649:1770 gegen die VT Frankenthal an diesem Tag keine Chance.