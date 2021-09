Die Spielrunde 2019/2020 der Kegler ist im März 2020 abgebrochen worden. In der Saison 2020/2021 haben sie nur zwei Spiele absolviert. Dann gab es coronabedingt den nächsten Abbruch. Jetzt rollen die Kugeln wieder. Im Sportzentrum der TSG Haßloch feierten die Gastgeber eine Premiere.

Die Männer der TSG Haßloch traten zum Regionalliga-Auftakt in Rodalben an. „Man muss schon weit im Kalender zurückblättern, um einen Auswärtssieg zu finden“, beschreibt Spieler Karl-Heinz Nied die gemischten Gefühle, mit denen die TSG-Akteure in die Westpfalz gefahren sind.

Sieg in Rodalben

In Rodalben, immerhin heimstark und Rückkehrer aus der Zweiten Bundesliga, setzte sich die TSG Haßloch mit 5472:5355 Kegel durch, „weil sich Rodalben überraschend schwach präsentierte und zugleich drei Haßlocher überzeugten“, informiert die TSG. In seinem ersten Pflichtspieleinsatz für die TSG I spielte Marcel Scheurer mit starken 921 Kegeln auf. Die weiteren Ergebnisse: Gerhard Bernatz (976), Hans-Jürgen Armbrust (862), Harald Stoner (853), Marcus Diecker (974) und Karl-Heinz Nied (886). Sportwart Armbrust: „Es war klar, dass noch nicht alle in Topform sind nach dieser langen Pause. Insoweit freue ich mich zum einen über die Punkte und zum anderen über eine Standortbestimmung für den einen oder anderen Spieler und die Mannschaft.“

In der Gemischten Viererliga (100 Wurf) verlor die Auswahl aus dem Großdorf mit Jutta Uhrich (425), Iris Mayr (386), Saskia Uhrich (446) und Renate Armbrust (353) bei der VT Frankenthal mit 1610:1768 Kegel.

Premiere bei der TSG

Im TSG-Sportzentrum gingen die Haßlocher einen neuen Weg: Nach der Spaltung der Sportkegelgemeinschaft 2013 in zwei Verbände – 120 Wurf beim Deutschen Keglerbund Classic, DKBC, sowie 100/200 Wurf bei der Deutschen Classic-Kegler-Union, DCU, konnte trotz vieler Versuche in den vergangenen Jahren keine neue Einigung erreicht werden, informiert die TSG. In der Corona-Zwangspause hätten sich viele Vereine neu orientiert. Diesem Trend habe sich die TSG nicht entziehen wollen und beschlossen, wenigstens eine Mannschaft in der 120er-Liga zu melden. Bei der Haßlocher Premiere sprangen 6:2 Mannschaftspunkte und 3393:3245 Kegel gegen den KSC Pirmasens II heraus – die ersten Punkte im neuen Spielmodus. TSG: Philipp (536/1 MP), Scheurer (567/0 MP), Rackow (548/1 MP), Schwinge (581/1 MP), Fuhrmann (577/ 0 MP) und Diecker (584/1 MP).