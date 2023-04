Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Die Kegel-Saison im Landesverband Rheinhessen/Pfalz der Deutschen Classic-Kegler-Union soll am 12. September beginnen. Das hat der Verband mitgeteilt. Doch nicht alle Vereine sind zufrieden.

Es werden immer weniger. 2013 war Startschuss für die erste Saison. Damals legten 116 Teams los – in acht Ligen und fünf Klassen. In die Saison 2020/2021 gehen nur noch 82 Teams in fünf Ligen