Licht und Schatten für die Kegler der TSG Haßloch: Mussten die Männer in der Regionalliga eine Schlappe gegen Monsheim hinnehmen, fuhr die TSG in der 120er-Verbandsliga einen Sieg ein.

So hatten sich die Kegler aus dem Großdorf den „Abschied“ von der Bahn in Großkarlbach nicht vorgestellt. Der SKC Monsheim absolviert dort nur noch diese Saison seine Heimspiele. Mit 5302:5529 unterlag die TSG. Es spielten Marcel Scheurer (862), Mario Schwinge (921), Moritz Fuhrmann (907), Gerhard Bernatz (838), Marcus Diecker (891) und Karl-Heinz Nied (883). TSG-Kapitän Nied: „Auf der neuen Anlage in Monsheim werden die Karten neu gemischt, wird der Heimvorteil geringer sein.“

Besser hat sich die 120er-Mannschaft präsentiert. Mit 7:1 bei 3237:2997 Kegeln schickte Haßloch den TSV Schott Mainz II heim. TSG: Hans-Jürgen Armbrust (571/1 MP), Eddy Philipp (550/1 MP), Dieter Rackow (542/1 MP), Ralf Litzel (511/1 MP), Diecker/Scheurer (548/1 MP), Fuhrmann/Bernatz (515/0 MP).