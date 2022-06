Bei den deutschen Meisterschaften im Kegeln der Senioren waren die Vertreterinnen der TSG Haßloch erfolgreich, informiert der Verein. Gabi Kleinod stand auf dem Siegertreppchen.

Während Anita Reichenbach (435/442) sich mit Platz acht in der Altersklasse Ü50 in den Top Ten platzierte, gelang Gabi Kleinod in der Ü60 der Sprung aufs Treppchen. Mit einer konstanten Leistung von 442 Kegeln am ersten Spieltag und 445 Kegeln im Endlauf sicherte sie sich die Bronzemedaille.

Nach vielen Erfolgen auf regionaler Ebene, sei dies ihr erste Erfolg auf nationaler Ebene, teilt die TSG mit. Sie reihe sich damit ein in eine lange Erfolgsliste der TSG Haßloch bei deutschen Meisterschaften ein.