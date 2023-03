Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Es ist still auf den Kegelbahnen der TSG Haßloch. Wo sonst bei guten Würfen die lauten Anfeuerungsrufe oder bei schlechten Leistungen aufmunternde Worte der Teamkollegen ertönen, sind diesmal nur Applaus, das Rascheln von Pompons, ab und an mal ein verhaltenes „Jawohl“ und einmal ein lautes „Mama“ zu hören. In der Corona-Pandemie ist das Anfeuern in der 2. Bundesliga der Frauen nicht erlaubt. Dass es auch am Ende sehr ruhig auf den TSG-Bahnen zugeht, hat mit dem Coronavirus allerdings nichts zu tun.

„Die Schlachtrufe dürfen wegen der Aerosole nicht gerufen werden“, erläutert Bahnwart Harald Stoner die Stille. „Das steht so im Corona-Hygienekonzept.“