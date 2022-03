Die Keglerinnen der TSG Haßloch haben es in der 2. Bundesliga Süd dem Spitzenreiter DKC TV Unterlenningen schwer gemacht. Auch wenn sie ihr Heimspiel mit 2507:2549 verloren und Unterlenningen vorzeitig zum Meister machten.

„Zwischendrin war es aber knapp“, erzählt die Haßlocherin Franziska Schlachter. „Erst am Schluss haben wir das Spiel vergeben.“ Zwar sei das Anfangspaar Sara Steidel (388) und Jutta Uhrich (390) unter seinen Möglichkeiten geblieben. Doch habe das Mittelpaar mit Carmen Dunker (401) und Gabi Kleinod (451, unser Bild) aufgeholt. Das Schlusspaar sei mit minus 20 Kegeln gestartet, so Schlachter, die 393 Kegel erzielte. Saskia Uhrich schaffte mit 484 Kegeln das beste Ergebnis in der Partie.

Schlachter: „Aber es hat halt nicht geklappt – für uns als Mannschaft war es ein schlechtes Ergebnis.“ Normalerweise erzielten sie um die 2650 Kegel. Als Tabellensechster unter acht Teams muss sich die TSG bei noch zwei ausstehenden Partien keine Sorgen um den Ligaverbleib machen. „Dieses Jahr steigt keiner ab – die Liga ist ohnehin schon so klein“, erzählt Sara Steidel.