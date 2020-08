Auch in Neustadt und der Region warten Menschen, die in Corona-Risikogebieten in Urlaub waren, auf Testergebnisse. Bei der Übermittlung gibt es Verzögerungen zumindest in jenen Fällen, die negativ ausfielen, heißt es von Seiten des Landes. Das Gesundheitsministerium hat am Sonntag neue Infektionszahlen für Neustadt und den Kreis Bad Dürkheim gemeldet: Im Vergleich zum Freitag blieben sie mit 128 beziehungsweise 340 konstant. Die Kreisverwaltung hatte zuletzt am Freitag neue Gesamtzahlen genannt: 338 Infektionen im Kreis und 131 in Neustadt. Die Unterschiede hängen meist mit der Übermittlungstechnik zusammen. Im Kreis Südliche Weinstraße zählte das Ministerium übers Wochenende einen neuen Fall, dort sind es jetzt 168.