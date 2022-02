Im Landesimpfzentrum Neustadt hält sich die Nachfrage nach dem Protein-Impfstoff Nuvaxovid des Herstellers Novavax in Grenzen. Aktuell liegen laut Stadtverwaltung 315 Anmeldungen vor. „Die bisherige Anzahl der Anmeldungen liegt deutlich unter den Erwartungen“, teilt Dagmar Staab, Abteilung Stadtmarketing, auf Anfrage mit. Demnach hat das Landesimpfzentrum Termine für 28. Februar und 2. März mit entsprechendem Zweitimpfungstermin nach 21 Tagen angelegt. Die Freigabe, also eine mögliche Terminbuchung, erfolge erst, wenn der Impfstoff tatsächlich geliefert werde.

Liefertermin offen

Landesweit lagen laut Gesundheitsministerium bis Anfang der Woche rund 14.800 Anmeldungen für Impfungen mit Nuvaxovid vor, und zwar für einen Termin in einem der neun Landesimpfzentren, die Impfstellen ausgenommen. „Wir rechnen diese Woche mit der Lieferung des Impfstoffs“, wann genau er eintreffe, wisse man jedoch nicht, sagte ein Ministeriumssprecher. Die Arztpraxen, bei denen auch Anmeldungen von Patienten für den Protein-Impfstoff vorliegen, müssten sich noch etwas länger gedulden. „Die kommen im zweiten Schritt dran“, erst würden die Impfzentren versorgt. Es sei aber genug Vakzin bestellt, so dass Praxen nicht fürchten müssen, leer auszugehen, betonte das Ministerium. Wann die Hausärzte mit den Lieferungen rechnen können, sei allerdings noch unklar.

Vor allem Auffrischung

Das Impfzentrum Neustadt hat laut Staab an den Öffnungstagen Montag und Mittwoch durchschnittlich 83 Impfungen. An den Freitagen seien es inklusive Kinderimpfungen im Schnitt 152. „Die Erst- und Zweitimpfungen sind im einstelligen Bereich“, so Staab. Momentan handele es sich hauptsächlich um Auffrischungsimpfungen und Kinderimpfungen mit Biontech U12.