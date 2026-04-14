Die Feldhut der Stadt Neustadt kümmert sich um Feldwege und landwirtschaftliche Flächen. Dabei erleben die Mitarbeiter immer wieder, wie rücksichtslos manche Menschen sind.

„Was macht ihr da eigentlich?“ – diese Frage hören Markus Westermann (52) und sein Kollege Andreas Remy (31) häufig. Die beiden sind bei der Feldhut der Stadt Neustadt angestellt. Ein Berufszweig, bei dem viele Menschen sie erst mal mit fragenden Blicken anschauen, wenn sie davon hören. Dabei hat das, was die beiden machen, für alle Bürger unmittelbare und sichtbare Auswirkungen. Denn als Feldhut kümmern sich Westermann und Remy um Rückschnitte, die Verkehrssicherung oder den Bau von Schotterwegen. Auch Freischneidearbeiten und Kontrollen gehören zum Aufgabenfeld der beiden Südpfälzer. Sie sind als kommunaler Ordnungsdienst speziell für die Überwachung der Feldwege, Weinberge und landwirtschaftlichen Flächen zuständig und kümmern sich zu zweit um insgesamt 4500 Hektar Land in der Neustadter Kernstadt und in allen Weindörfern. Ein riesiges Gebiet, das 860 Kilometer Asphalt- und Erdwege beinhaltet.

Markus Westermann aus Roschbach arbeitet schon seit 25 Jahren bei der Stadt Neustadt. Nachdem er zuvor 17 Jahre in der Grünflächenabteilung der Stadt war, wechselte er vor acht Jahren zur Feldhut. Einer der Gründe war, dass er so „immer draußen an der frischen Luft“ sein könne. Kollege Andreas Remy ist gelernter Landwirt und seit vier Jahren bei der Feldhut.

Neustadter Feldhut: Jeder Tag ist anders

Auf die Frage, was an seinem Job am interessantesten sei, antwortet Westermann lachend: „Es ist alles interessant bei uns.“ Jeder Tag sei anders. Das mache die Arbeit so abwechslungsreich. Andreas Remy fügt hinzu: „Über Nacht kann ein Sturm gewesen sein, oder ein Baum ist umgefallen.“ Um diese Fälle kümmern sie sich dann als Feldhut. „Wir machen auch regelmäßig Kontrollarbeit und fahren das Gebiet ab. Dann sieht man immer direkt, was ansteht.“ Diese Unwägbarkeiten mache die Vielseitigkeit der Arbeit aus, sagt der Familienvater.

Die Feldhut hantiert mit schwerem Gerät. Foto: Daniel Olejniczak

Die Arbeit der beiden beginnt häufig schon in den Morgenstunden. „Wir fangen oft früh an, meistens schon um 6 Uhr“, sagt Andreas Remy. Einer der Gründe dafür sei, „dass im Feld dann weniger los ist und man weniger gestört wird.“ Denn die Rücksichtsnahme von Passanten nehme immer weiter ab, wie die beiden geschlossen bemängeln. Und das, obwohl Remy und Westermann mit schwerem Gerät hantieren. Da kann es schnell gefährlich werden, wenn die aufgestellten Warnhinweise ignoriert werden. Um die Radwege von Gestrüpp und Gräsern zu befreien, die über den Weg wachsen, nutzen die beiden extrem scharfe Sägeblätter, die sich mit 2500 Umdrehungen pro Minute drehen: „Wenn man dort dazwischen kommt, dann rollen Köpfe“, sagt Remy. Trotzdem ignorieren viele Radfahrer und Fußgänger diese Gefahr. Der Appell der beiden ist deshalb klar: Mehr Rücksicht, wenn sie arbeiten – zum Selbtsschutz, aber auch zum Schutz anderer.

Auch ein zweiter Traktor gehört zum Arsenal der Feldhut. Foto: Daniel Olejniczak

Von Müll und Gruselfunden

In Neustadt ist die illegale Müllentsorgung ein großes Problem. Bürger können Entdeckungen über die Mängelmelder-App „Meldoo“ angeben. Dort können die Neustadter mitteilen, wenn im Stadtgebiet Müll, Hundehaufen oder etwas anderes herumliegt – die Feldhut kümmert sich dann um die Entsorgung. Nicht immer handelt es sich dabei um herkömmlichen Müll. Oft finden Westermannn und Remy skurille Dinge. „Eine der ärgsten Sachen, die wir mal hatten, waren rund 100 Autoreifen, die im Weinberg entsorgt wurden“, sagt Markus Westermann. Schlimmer noch: Vor einigen Jahren machte er einen gruseligen Fund. In einem Bach fand er morgens eine Leiche. In der Regel handele es bei den Funden aber einfach um Hausmüll, der illegal entsorgt werden. Auch dabei packen Remy und Westermann an – und halten Neustadt somit sauber und aufgeräumt.