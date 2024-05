Mit Kunst und Krempel, Haushaltswaren, Second-hand-Mode und vielem mehr ist das Haßlocher Kaufhaus Jedermann eine wahre Fundgrube für Schnäppchenjäger. Ganz besondere Schätzchen werden bei einem Edelflohmarkt am Samstag angeboten.

Seit sechs Jahren betreiben die Bürgerstiftung Haßloch und der Kinderschutzbund Neustadt-Bad Dürkheim das alternative Kaufhaus Jedermann, dessen Erlös sich beide Einrichtungen teilen, um damit ihre Projekte zu fördern. Sämtliche Secondhand-Waren, die hier zum kleinen Preis angeboten werden, sind von Bürgern gespendet worden. Gebrauchte Artikel, die noch gut erhalten und zu schade zum Wegwerfen sind, können hier oft nur für ein paar Euro erstanden werden.

Kein Quadratzentimeter, der nicht genutzt würde, um die schier unübersehbare Menge an Artikeln aller Art auszustellen. Haushaltswaren, Textilien, Elektrogeräte, Bücher, Schallplatten und Spielsachen, Geschirr und Gläser, Kunst und Krempel, mancherlei Kuriositäten und auch Dinge, die die Welt nicht braucht, füllen die bis zur Decke reichenden Regale. In Vitrinen werden kleine Schätze wie ein Porzellanservice oder Sammeltassen mit Goldrand präsentiert.

Vorübergehend mehr Platz für die Warenvielfalt

Nur etwa 160 Quadratmeter groß ist die Fläche des Kaufhauses Jedermann – eigentlich viel zu wenig Platz für abertausende Gebrauchtwaren. Deshalb haben sich die etwa 20 ehrenamtlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter schon lange gewünscht, mehr Platz für all die nützlichen, schönen oder auch ausgefallenen Sachen zu haben. Zumindest vorübergehend ist dieser Wunsch seit Ende vergangenen Jahres in Erfüllung gegangen. Direkt neben dem Second-hand-Kaufhaus befinden sich die ehemaligen Räume des Matratzen-Fachgeschäfts Horsch, das vom Industriegebiet Süd in die Moltkestraße 47 umgezogen ist. Der Inhaber der Immobilie hat dem Kaufhaus Jedermann das Erdgeschoss des Gebäudes bis auf Weiteres kostenlos zur Verfügung gestellt. Zudem darf jetzt auch die unmittelbar anschließende Halle mitgenutzt werden. Für Karin Alter-Hormes von der Bürgerstiftung und die anderen Aktiven ist das ein – zumindest momentaner – Glücksfall. Denn auf seiner eigentlichen Fläche platzt das Kaufhaus Jedermann fast aus allen Nähten. Auch wenn es nur vorübergehend ist: Endlich einmal kann die ganze Warenvielfalt den Kunden auch präsentiert werden.

Fundgrube beim Edelflohmarkt

In den vergangenen Monaten sind dem Kaufhaus neben vielen Gegenständen des täglichen Gebrauchs auch richtige kleine Schätze gespendet worden. Die besonderen und auch etwas wertvolleren Artikel werden am Samstag, 25. Mai, von 11 bis 16 Uhr bei einem Edelflohmarkt angeboten. Bei schönem Wetter darf draußen auf dem Parkplatz nach Schnäppchen gestöbert werden, und wenn es regnet, werden die Verkaufstische drinnen in der großen Halle aufgebaut. Gleichzeitig ist auch das ganze Kaufhaus Jedermann geöffnet.

Ein Teil des für den Edelflohmarkt vorgesehenen Warenangebots ist bereits zur Seite gestellt worden. Das bunte Sammelsurium von ausgefallenen, kuriosen und durchaus auch höherwertigen Artikeln für den Edelflohmarkt ist eine Fundgrube für alle, die das Besondere suchen. Die Palette reicht von der schönen Kuchenplatte aus den 1920er-Jahren, dem farbenfrohen Majolika-Geschirr und Meißener Porzellan über Goldrandtassen und Kristallgläser aus Uromas Zeiten, gestickte Tischdecken und Originalgemälden bis zu Teddybären, einem uralten Holzroller und einer – wenn auch nur noch einarmigen – Schildkröt-Puppe.

Das Kaufhaus Jedermann, sagt Karin Alter-Hormes, hat inzwischen viele Stammkunden. Dass es in Haßloch ein solches Geschäft gibt, das nicht nur für Schnäppchenjäger interessant ist, sondern auch für Menschen, die nicht viel Geld haben, hat sich nach ihrer Einschätzung herumgesprochen. Denn wer günstig Kleidung oder Haushaltsgegenstände kaufen will oder eine Wohnung einrichten will, dafür aber kein großes Budget hat, dürfte in der Werkstraße fündig werden.

Haushaltswaren und Textilien sind die Renner

Haushaltswaren, Töpfe, elektrische Kleingeräte und Textilien gehen am häufigsten über den Ladentisch. Auch Bücherwürmer und Freunde von Vinyl-Schallplatten gehen im Kaufhaus Jedermann gern auf die Suche. Karin Alter-Hormes bedauert nur, dass die Kinderecke mit gebrauchtem, aber funktionstüchtigem Spielzeug aller Art nicht so stark frequentiert wird.

Viele Waren stammen aus Haushaltsauflösungen, berichtet sie. Immer dienstags von 10 bis 12 Uhr können Spender ihre Sachen anliefern, mittwochs wird der Laden mit neuen Waren dekoriert, und freitags (14 bis 18 Uhr) sowie samstags (11 bis 14 Uhr) ist das Kaufhaus Jedermann für die Kunden geöffnet. Gesucht werden weitere ehrenamtliche Mitstreiter, die bei der Warenannahme, beim Sortieren und im Verkauf helfen wollen.

Mit dem Erlös aus dem Verkauf wird die Miete bezahlt, und wenn etwas übrig bleibt, teilen sich die Bürgerstiftung und der Kinderschutzbund den Betrag. Aber beim Kaufhaus Jedermann geht es nicht nur ums Geld verdienen: Für das Team spielt der Nachhaltigkeits-Gedanke eine große Rolle. Denn mit dem Second-hand-Angebot soll auch ein Zeichen gegen die Wegwerfgesellschaft und die Verschwendung von Ressourcen gesetzt werden. Wenn die Lagerkapazität erschöpft ist, werden mit Gegenständen, die gebraucht werden, die Tafel und andere Institutionen unterstützt.

Termin und Info

Edelflohmarkt im Kaufhaus Jedermann, Werkstraße 4 in Haßloch (Industriegebiet Süd), Samstag, 25. Mai, 11 bis 16 Uhr.

Öffnungszeiten des Kaufhauses Jedermann: freitags, 14 bis 18 Uhr, und samstags, 11 bis 14 Uhr. Anlieferung von Spenden: dienstags von 10 bis 12 Uhr und nach Vereinbarung: 06324 5930120, 06321 3850155 oder 0170 2473900.

Spendenkonto: DE28 5479 0000 0001 4684 64.