Für die ehemalige Hertie-Filiale in Neustadt, die seit Jahren leer steht, gibt es erste Kaufangebote. Das hat eine Sprecherin der Restrukturierungskanzlei BBL mitgeteilt, zu der der vorläufige Insolvenzverwalter Vanja Alexander Kovacev gehört. Der Verkaufsprozess, für den die Unternehmensberatung Falkensteg engagiert wurde, dauere noch an. Er soll nach derzeitiger Planung bis Ende des Jahres abgeschlossen werden, der Prozess könnte aber „aufgrund der Komplexität der Immobilie“ möglicherweise verlängert werden. „Wir sind weiterhin optimistisch, dass ein Käufer gefunden und das Objekt Anfang 2025 veräußert werden kann“, so die Sprecherin des vorläufigen Insolvenzverwalters weiter. Die Eigentümerin der Immobilie, die EKZ Neustadt Weinstraße KG aus der Devello-Immobilien-Gruppe, die viel Geld in die Sanierung des Gebäudes gesteckt hat, ist seit dem 20. Februar im vorläufigen Insolvenzverfahren.

Als Gründe hatte Kovacev seinerzeit „unerwartete Entwicklungen im Rahmen der Sanierung und des Umbaus der Immobilie“ genannt. Hinzu seien die „schwierigen Marktumstände für Immobilienprojektentwickler, die insbesondere durch massiven Zinsanstieg, Inflation und die Krise der Baubranche geprägt sind“, gekommen.