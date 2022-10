Dann war da noch eine Katze in der Hindenburgstraße, die der Neustadter Feuerwehr mit einer gehörigen Portion Respekt begegnet ist. Das Tier war am Montagmorgen zu einem kleines Feiertagsspaziergang aufgebrochen. Dummerweise aber nicht in den Gärten der Straße, sondern es kletterte durch ein offenes Dachfenster und erkundete von dort aus das Dach eines unbewohnten Gebäudes. Das gefiel den Besitzern natürlich gar nicht. Aber alle Lockversuche scheiterten: Die Katze blieb auf dem Dach und kam nicht zurück in die Wohnung. Daher wählten die Besitzer schließlich die Nummer der Feuerwehr. Als die Wehrleute in der Hindenburgstraße eintrafen, turnte die Katze tatsächlich an der Dachrinne entlang. Die Wehrleute brachten daher ihre tragbare Leiter in Stellung. Beim Anblick der Uniform „schrillten“ bei der Katze offenbar die Alarmglocken, denn noch während die Wehrleute nach oben klettern, eilte die Katze in Windeseile über das Dach davon und kehrte über das offene Fenster zurück in ihre Wohnung.