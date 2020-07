Eine Katze hat am Samstagabend die Feuerwehr in Mußbach auf Trab gehalten hat. Eine besorgte Passantin hatte nach Angaben der Feuerwehr das augenscheinlich verletzte Tier am Ortsausgang von Mußbach Richtung Landstraße 532 entdeckt. Da sie sich nicht sicher war, wie schwer die Verletzungen sind, verständigte sie die Feuerwehr. Die Einsatzkräfte fanden schließlich einen Stubentiger, der beim Laufen seinen Hinterlauf schonte. Alle geduldigen Versuche, die Katze einzufangen, schlugen fehl. Da die Anwohner das Tier und das Problem kannten und sie ansonsten wohlauf war, verzichteten die Wehrleute auf weitere Versuche, den Vierbeiner einzufangen. Sie brachen den Einsatz nach einer halben Stunde ab. Die Katze ging ihres Weges.