Eine Katze hat am Samstagabend die Neustadter Feuerwehr beschäftigt. Die Wehrleute waren nach eigenen Angaben darüber informiert worden, dass auf einem Baum vor dem Neustadter Tierheim, in etwa fünf Meter Höhe, eine noch junge Katze sitze und sich nicht mehr herunter traue. Die Feuerwehr befand sich nur noch wenige Meter vor der Einsatzstelle, als die Rückmeldung über die Einsatzzentrale einging, dass der Stubentiger den Baum in Richtung festen Boden verlassen habe. Vor Ort trafen die Wehrleute dann sowohl mehrere Personen, die die Katze gemeldet hatten, als auch das Tier an, das sehr anhänglich und zutraulich war. Da „wegen Verständigungsschwierigkeiten eine Kommunikation bezüglich der Heimadresse nicht möglich“ gewesen sei, so die Wehrleute, kam die Katze zunächst ins Tierheim. Wer den Vierbeiner auf dem „Fahndungsfoto“ erkennt, kann sich am Montag mit dem Tierheim unter der Telefonnummer 06321 17096 kurzschließen. Im Einsatz war die Feuerwehr mit zwei Fahrzeugen und sechs Einsatzkräften.