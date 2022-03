Wie hat sich Frauenarbeit im Laufe der jüngeren Geschichte gewandelt? Der Katholische Deutsche Frauenbund, Diözesanverband Speyer, kurz KDFB, beschäftigt sich in einer Ausstellung in der Marienkirche in Neustadt und mit einem Film im Roxy-Kino mit diesem Thema.

Die Ausstellung wurde 2018 anlässlich des Karl-Marx-Jahres in Trier erstmalig gezeigt und wird im Mai auf dem Katholikentag in Stuttgart zu sehen sein. Sie wird regelmäßig aktualisiert und überarbeitet und richtet sich an alle, die sich über die vielfältigen Aspekte der Frauenarbeit informieren möchten. Am Samstag, 5. März, wird die Ausstellung um 16.30 Uhr eröffnet. Das Programm mit Eröffnungsreden ist coronakonform und klein gehalten. Margret Faß-Kunath, KDFB-Frau aus dem Diözesanverband Trier und maßgeblich an der Konzeption der Ausstellung beteiligt, wird die Schau vorstellen und zum Austausch und für Fragen zur Verfügung stehen. Ein Besuch ist während der Öffnungszeiten der Marienkirche – außer während der Gottesdienste – möglich.

Es ist eine sogenannte Roll-up-Ausstellung mit insgesamt 13 Plakaten und einem groß dimensionierten Plakat, einem Back-Drop-Stand. Auf den jeweiligen Exponaten werden sowohl unterschiedliche geschichtliche Zeitabschnitte von der Industrialisierung über die Kriegs- und Nachkriegsjahre bis heute beleuchtet. Es werden Frauen bei der Arbeit in verschiedenen Berufszweigen und Positionen gezeigt. Ebenso werden gesellschaftliche Aspekte, unter anderem die ungleiche Entlohnung thematisiert und Chancen, Bildung und Maßnahmen kritisch hinterfragt. Auch das Thema Ehrenamt sowie die Care-Arbeit, also die unbezahlte Arbeit von Frauen in der Kindererziehung und Pflege von Angehörigen, findet in der Schau ihren Raum.

Filmreihe im Roxy-Kino

Anlässlich des Equal Pay Days, also dem Entgeltgleichheitstag, und am Vorabend des Weltfrauentags lädt der Katholische Deutsche Frauenbund, Diözesanverband Speyer, zudem zum Frauenfilmabend in das Neustadter Roxy-Kino ein. Der Filmabend am 7. März, an dem um 19 Uhr der Film von Karoline Herfurth „Wunderschön“ gezeigt wird, ist Teil der Reihe „KDFB Rendezvous“. Das ist ein offenes Angebot des KDFB an alle interessierten Frauen unabhängig von einer Mitgliedschaft. Viermal jährlich finden offene Treffen statt, an denen der gemeinsame Austausch unter den Teilnehmerinnen im Mittelpunkt stehen. Deshalb treffen sich die Kinogängerinnen im Anschluss an den Film am Montag am Speyerbach zwischen Unterstand und Weidendom zum Austausch und Ausklang des Abends bei Tee und Knabbereien. Laut Astrid Waller, Geschäftsführerin des KDFB, haben sich bereits etwa 50 Frauen angemeldet. Interessierte können direkt im Roxy-Kino Karten kaufen oder online reservieren.

Die Reihe „KDFB Rendezvous“ wird im Mai innerhalb der Woche der Inklusion mit einem „Rendezvous mit den Bornheimer Störchen“ fortgesetzt und im Frühsommer ist ein „Rendezvous mit starken Frauen der Pfalz“ geplant.

Zur Sache

Der Equal Pay Day, also der Tag der Entgeltgleichheit, ist ein internationaler Aktionstag, der darauf aufmerksam macht, dass Frauen weniger verdienen als Männer. Er markiert symbolisch die geschlechtsspezifische Lohnlücke, den sogenannten Gender-Pay-Gap. Der Equal Pay Day 2022 fällt in Deutschland auf den 7. März, drei Tage früher als im Vorjahr. Das Datum hängt von der Größe des Lohnlücke ab. Je kleiner die Lohnlücke im vergangenen Jahr war, desto früher im Kalender liegt der Equal Pay Day.