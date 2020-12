Die Stadt Neustadt beteiligt sich an Architektenkosten für den Neubau der katholischen Kindertagesstätte St. Pius in Höhe von rund 49.000 Euro. Das hat der Hauptausschuss des Stadtrats in seiner jüngsten Sitzung beschlossen. Das Gebäude sei stark renovierungsbedürftig und eine Sanierung nicht wirtschaftlich, lautete die Begründung. Es soll daher abgerissen und neu gebaut werden. Die Kindertagesstätte hatte bereits 2019 rund 30.000 von der Stadt Euro erhalten.