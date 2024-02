„Suchen und Fragen“ – das ist das Motto eines Gesprächskreises, den die katholische Pfarrei Heilige Theresia von Avila ab März anbieten will. Geleitet wird der Treff von Theresia Knapek und Dagmar Pfeiffer. „Wir richten uns an Menschen, die in Bezug auf Kirche und Glauben Fragen haben oder zweifeln“, sagt Pfeiffer. Man wolle auch Menschen ansprechen, die eine Verbindung zur Kirche hatten und diese in den vergangenen Jahren aus verschiedenen Gründen abgebrochen hatten, berichtet die Gemeindereferentin.

Die ehrenamtlich engagierte Theresia Knapek erinnert sich: „Als ich vor 16 Jahren zugezogen bin, da fehlte mir in meiner Gemeinde St. Marien ein Anknüpfungspunkt.“ Das habe sich gelegt, aber vielleicht gehe es anderen Menschen ja ähnlich, denen wolle man ein Angebot machen. In den Gesprächen soll es um gesellschaftspolitische und kirchliche Themen gehen: „Es gibt einfach Fragen“, sagt Knapek. „Und wir kommen darüber ins Gespräch, damit man nicht alleine rumgrübelt.“ Die beiden Frauen legen Wert darauf, dass in der Gruppe „frei von Vorurteilen und Wertungen“ gesprochen wird. Das erste Treffen findet am Sonntag, 3. März, 12 Uhr, im Café Schluckebier in der Hauptstraße 12, statt. Die weiteren Treffen sollen dann an Freitagnachmittagen stattfinden. Zur Pfarrei Theresia von Avila gehören ein Großteil der Katholiken aus Neustadt (St. Marien, St. Josef, St. Bernhard, St. Ägidius) sowie die Katholiken in Königsbach, Mußbach und Gimmeldingen. Kontakt: Dagmar Pfeiffer, Telefon 0151 14879831, und Theresia Knapek, Telefon 06321 6790559.