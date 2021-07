Feuerwehrleute, Einsatzkräfte des Technischen Hilfswerks und des Deutschen Roten Kreuzes: Aus vielen Teilen Deutschlands sind in den vergangenen Tagen Einsatzkräfte ausgerückt, um im Überschwemmungsgebiet in der Eifel zu helfen. Auch aus der Region um Neustadt sind zahlreiche Angehörige der Hilfsorganisationen in den Norden von Rheinland-Pfalz gefahren. Am Sonntag verabschiedete der Neustadter Bürgermeister Stefan Ulrich weitere Freiwillige, die ihre Kameraden vor Ort ablösen, in der Hauptfeuerwache.

Oberbürgermeister Marc Weigel, der sich am Sonntag in Neustadts Partnerstadt Wernigerode befand, schrieb auf Facebook über die ihm zugetragenen Eindrücke der Neustadter Wehrleitung aus Mayschoß an der Ahr: Dort seien mehrere Menschen gestorben, viele Häuser könnten nicht durchsucht werden, da sie vom Einsturz bedroht seien. In der Ahr seien Menschen getrieben. Ganze Straßen seien nicht mehr vorhanden. Die medizinische Versorgung sei zusammengebrochen, das Wasserwerk außer Betrieb.