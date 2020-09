Unbekannte haben in der Nacht auf Mittwoch den Katalysator eines Opel Astra gestohlen, der in der Theodor-Heuss-Straße im Neustadter Ortsteil Lachen geparkt war. Wie die Polizei berichtet, hatten die Täter keine Kenntnisse darüber, wie sie das Bauteil entfernen können. So unfachmännisch, wie sie es ausgebaut haben. Die Polizei bittet um Zeugenhinweise unter Telefon 06321/8540.