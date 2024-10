Ausgestattet mit Eimern und Beuteln haben sich Drittklässler der Haßlocher Schillerschule an die Ernte gemacht und Kartoffeln ausgegraben – und das nicht nur, um sie zu essen.

Lange hatten die Drittklässler der Haßlocher Schillerschule darauf gewartet: Beim Kartoffelprojekt, fester Bestandteil des Schulgartenprogramms, durften sie ihre selbst gepflanzten Kartoffeln ernten. Bereits im Frühling hatten sie laut Gemeindeverwaltung Haßloch die Setzlinge im Schulgarten unter Anleitung der Umweltbeauftragten Dörte Reith und der Bauhofgärtnerin Katharina Warga ausgebracht. Im Juli konnten die Kinder ihre Pflanzen begutachten, Kartoffelkäfer sammeln und mehr über die nützlichen Insekten erfahren.

Geerntet wurde die rotschalige Kartoffelsorte „Cheyenne“. Doch nicht alle Knollen werden verspeist: Zwar werden für ein Kartoffelfest in der Schule Gerichte zubereitet und verkostet – doch auch beim Kartoffeldruck soll ein Teil Verwendung finden.

Das Projekt ist Teil des landesweiten Programms „Kids an die Knolle“, das Kindern ein tieferes Verständnis für Lebensmittel und gesunde Ernährung vermitteln soll. „Es ist schön zu sehen, wie die Kinder die Früchte ihrer Arbeit in den Händen halten. Dadurch, dass sie die Pflanzen selbst setzen, pflegen und ernten, erleben sie hautnah, dass Lebensmittel nicht einfach im Supermarktregal entstehen. Diese Erfahrung stärkt ihr Verständnis für Nachhaltigkeit und gesunde Ernährung“, so der Erste Beigeordnete und Umweltdezernent Carsten Borck.