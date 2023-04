Wer Neustadt erkunden möchte, kann aus einer ganzen Reihe an Stadtführungen auswählen. Jetzt kommt noch eine weitere dazu: „Ich bin dann mal Pilger“. Bernd Wolf verrät, was er mit den Gästen plant. Für die Premiere können RHEINPFALZ-Leser Karten gewinnen.

Historische Altstadt, Elwetritschejagd, Weinlegenden, Schorletour. Bei der Tourist-Information können sich Bürger und Touristen unter vielen Stichworten eine Stadtführung aussuchen, um mehr über Neustadt zu erfahren. Am 29. April kommt ein weiteres Angebot hinzu: „Die Pilgerführung – Ich bin dann mal Pilger“.

Stadtführer Bernd Wolf wird die eineinhalbstündigen Touren übernehmen. Er ist im Tourismus-Bereich kein Unbekannter, denn Wolf zeigt bereits als Nachtwächter den Gästen die spannenden Ecken der Altstadt. Nun kommen noch die Pilger dazu. „Das wird keine normale Stadtführung“, betont Wolf. Ihm gehe es vielmehr darum, die Teilnehmer aktiv ins Geschehen einzubinden: „Wie bei der Nachtwächterführung sollen die Leute mitspielen.“

Es werden Rollen verteilt

Daher werden direkt bei der Begrüßung am Marktplatzbrunnen Rollen verteilt. Wolf selbst ist der Pilger. Die Idee zu dieser Stadtführung entstand, weil Neustadt wie viele Orte am Pilgerweg nach Santiago de Compostela liegt. Entsprechend schlüpfen die Teilnehmer in Rollen, die direkt etwas mit dem Pilgern zu tun haben. Einer bekommt einen Korb mit nützlichen Dingen wie Rosenkränzen oder Zahnbürsten. Eine Teilnehmerin wird zur Kräuterfrau, die mit ihren Produkten schmerzende Füße heilen soll. Außerdem werden dann Schuhputzer, Nonnen und Priester durch Neustadt ziehen. Ferner bildet die Gruppe auch noch einen Chor: „Wenn wir in Höfen oder in den zwei Kirchen sind, werden wir singen“, kündigt Wolf an.

Die Stadt mit neuen Augen erleben

Bei seiner Führung wird er Neustadt mit den Augen eines mittelalterlichen Pilgers erkunden und so das Teilstück des großen Pilgerwegs erleben, das durch die Gassen der Neustadter Altstadt führt. Wolf will die Stadtführung in geschichtliche Ereignisse einbetten und auch erklären, was Pilger zur Vorbereitung ihrer Reise alles getan haben, was es mit dem Muschelsymbol auf sich hat – und was sie bei der Ankunft in Santiago dann überhaupt erwartete. Dabei erklärt er auch die Neustadter Themen: etwa, warum die Stiftskirche geteilt ist, welche Auswirkungen der Dreißigjährige Krieg hatte und was sich früher im Bereich des Klemmhofs befand. Wolf lädt seine Gäste ein, die Stadt mit neuen Augen zu erleben.

Attraktiv: die Neustadter Altstadt mit ihren Fachwerkhäusern. ArchivFoto: LM

Die Premiere zur Stadtführung ist am Samstag, 29. April, um 18 Uhr – allerdings nur für geladene Gäste und die Gewinner der Verlosung. Die erste öffentliche Führung ist am Samstag, 6. Mai, 18 Uhr. Die Teilnahme kostet für Erwachsene zehn Euro. Weitere Informationen gibt es bei der Tourist-Info unter Telefon 06321 92680.

Die RHEINPFALZ verlost zusammen mit dem Stadtmarketing dreimal zwei Karten für die Premiere der neuen Stadtführung am Samstag, 29. April. Wer gewinnen möchte, schickt bitte bis Mittwoch, 19. April, eine E-Mail mit dem Stichwort „Pilger“ an die Redaktionsadresse: redneu@rheinpfalz.de. Bitte geben Sie in Ihrer E-Mail Name, Anschrift und Telefonnummer an.