Der Kartenvorverkauf für die Wahl und Krönung der Pfälzischen Weinhoheiten und der Deutschen Weinkönigin im Saalbau startet am Dienstag, 13. August. Wie die Stadt mitteilt, können Tickets online unter www.neustadt.eu/Krönungsfeierlichkeiten oder direkt in der Tourist-Information am Hetzelplatz in Neustadt erworben werden. Das Finale der Wahl der 76. Deutschen Weinkönigin wird am Freitag, 27. September, 19.25 Uhr ausgetragen. Der Vorentscheid zur Wahl ist am Samstag, 21. September, 15.45 Uhr. Die Wahl und Krönung der 86. Pfälzischen Weinhoheiten findet am Freitag, 4. Oktober, 19 Uhr statt. Im Mittelpunkt der letztgenannten Veranstaltung stehen zwei Kandidatinnen und ein Kandidat, die als neues #teampfalz die Nachfolge der aktuellen Pfälzischen Weinhoheiten antreten werden. Gefeiert wird mit den neu gekrönten Hoheiten bei einer After-Show-Party direkt im Anschluss im Saalbau. Der Eintritt ist im Ticketpreis enthalten.