In der Nacht auf Sonntag, 13. November, ist ein Karottenfeld nahe der L529 zwischen Meckenheim und Böhl in der Gemarkung Multergraben beschädigt worden. Ein Unbekannter fuhr mit einem Fahrzeug über das Feld, beschädigte das Erntegut und mehrere Wasserrohre aus Metall. Die Polizei beziffert den Schaden mit 500 Euro. Hinweise werden unter Telefon 06324 933-0 oder per E-Mail an pihassloch@polizei.rlp.de entgegengenommen.