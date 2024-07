Das langjährige Präsidiumsmitglied der Vereinigung Badisch-Pfälzischer Karnevalvereine Walter Egersdörfer ( Deidesheim) hat sich aus dem zweitgrößten Landesverband des Bundes Deutscher Karneval (BDK) vorzeitig zurückgezogen. Ende Juni hat Egersdörfer, der frühere Vorsitzende des Karnevalvereins Neustadt und Ehrenvorsitzender des Karnevalclubs Deidesheim, seine Ämter als Schatzmeister der Vereinigung Badisch-Pfälzischer Karnevalvereine, des Förderkreises und der Stiftung „Haus der Badisch-Pfälzischen Fasnacht“ abgegeben. Zuletzt wirkte er 24 Jahre lang als Schatzmeister der Vereinigung. Bereits im Frühjahr 2024 hatte der 79-jährige angedeutet, dass er bei den Neuwahlen am 14. September in Philippsburg nicht mehr für eine weitere Amtszeit zur Verfügung stehen werde. Nach dem Rücktritt von Egersdörfer hat das Präsidium am einstimmig den bisherigen Stellvertreter Franz Kullack (Ludwigshafen) zum neuen Schatzmeister berufen.