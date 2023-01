Die von der Stadt angekündigte Verlegung der Bushaltestelle in der Karl-Helfferich-Straße verschiebt sich. Eigentlich hätte die Ersatzhaltestelle ab 11. Januar für ein paar Tage gegenüber des Alten Turnplatzes eingerichtet werden sollen. Hintergrund ist ein Glasscheibenaustausch eines dortigen Geschäfts. Laut Mitteilung der Stadtverwaltung wurden diese Arbeiten jedoch kurzfristig abgesagt. Somit bleibt die Bushaltestelle in der Karl-Helfferich-Straße vorerst am gewohnten Standort. Ein neuer Zeitpunkt für die Arbeiten und Verlegung stehe noch nicht fest, so die Stadtverwaltung.