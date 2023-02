Karl-Heinz Walz war über Jahrzehnte hinweg die Seele der Kirchenmusik in Haßloch. Jetzt ist der Musikpädagoge und leidenschaftliche Organist, der besonders der Hartung-Winterhalter-Orgel in der Haßlocher Christuskirche innig verbunden war, am 31. Januar im Alter von 87 Jahren verstorben.

Walz wurde 1935 in Frankenthal geboren und hegte, wie er einmal gegenüber der RHEINPFALZ erklärte, schon früh den großen Wunsch, Kirchenmusiker zu werden. So besuchter er bereits als Jugendlicher einen Orgelkurs der evangelischen Landeskirche, damals Vorläufer der späteren Kirchenmusikalischen Seminare. Schon als junger Mann spielte er in seiner Heimatstadt die Orgel „wenn die ,Großen’ mal frei haben wollten“. Und schon 1953 übernahm er ganz in der Nähe, in Beindersheim, auch seinen ersten Kirchenchor. Von da an war er durchgängig in der Kirchenmusik tätig, egal wohin in der Pfalz ihn sein Lehrer-Beruf auch verschlug.

Seine Lehrer-Ausbildung hatte er 1955 an der Pädagogische Akademie in Kaiserslautern begonnen. Schon 1957 kam er als Volksschullehrer nach Elmstein, wo er ebenfalls rasch den Kirchenchor übernahm und als Organist wirkte. Gleichzeitig begann Walz ein Ergänzungsstudium an der Musikhochschule Mainz, um Realschullehrer werden zu können. Nach Abschluss dieser Weiterbildung kam er 1962 zunächst nach Eisenberg und 1967 dann nach Haßloch, wo er bis zum Leiter der Realschule aufstieg und sich sofort auch kirchenmusikalisch engagierte – als Leiter des Kirchenchors, als Organist und als wichtige Gründungsfigur der frisch gegründeten kommunalen Musikschule. Nebenbei gehörte er auch zu den Mitbegründern der Evangelischen Jugendkantorei der Pfalz.

Die Vermittlung von Musik war Walz immer sehr wichtig: In den 80er Jahren begründete er die Gesprächskonzertreihe „Orgelmusik gespielt und erklärt“ in der Pauluskirche, wozu er Organisten aus der Region einlud, aber auch selbst als Musiker und Referent in Erscheinung trat. In der Christuskirche organisierte er musikalische Adventsandachten und später die Konzertreihe zum Orgelgeburtstag der Hartung-Winterhalter-Orgel, mit der bis heute immer Anfang Oktober an die Erneuerung der barocken Johann–Michael–Hartung–Orgel durch die Schwarzwälder Orgelbaufirma Winterhalter in den 1990er Jahren erinnert wird. Dort, in der Christuskirche, findet kommenden Montag, 13. Februar, um 10,30 Uhr nun auch die öffentliche Trauerfeier statt.