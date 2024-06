Am Samstag gibt es auf dem Neustadter Wochenmarkt ein besonderes Angebot. Nach Angaben der Stadt wird der Neustadter Karikaturist Steffen Boiselle von 8 bis 14 Uhr mit einem Stand auf dem Marktplatz vertreten sein. Boiselle werde Live-Zeichnungen anbieten. „Besucherinnen und Besucher können sich auf Wunsch in lustiger Form zeichnen lassen und die Karikatur kostenlos mit nach Hause nehmen. Außerdem lädt eine Fotowand mit einem Motiv der beliebten Serie ,100% Pälzer’ Passanten ein, Erinnerungsfotos zu machen“, so die Stadt.