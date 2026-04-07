Der Kleintierzuchtverein P 33 Lachen-Speyerdorf lädt am Samstag und Sonntag, 11. und 12. April, zu seiner traditionellen Häsinnen- und Jungtierausstellung in die Alte Turnhalle, Karl-Ohler-Straße 23, ein. Der Eintritt ist frei.

Gezeigt werden Häsinnen mit ihren Jungtieren, zudem gibt es ein Streichelgehege für Kinder. Auch eine Aquarien- und Wabi-Kusa-Ausstellung sowie Informationen rund um die Unterschiede zwischen Hase und Kaninchen gehören zum Programm. Ergänzt wird die Schau durch eine kleine Kunstausstellung.

Am Sonntag findet zusätzlich ein Kanin-Hop-Turnier der Gruppe „Happy-Hoppers“ statt, außerdem werden Holzschnitzereien präsentiert. Vorbehaltlich einer Genehmigung des Veterinäramts ist auch eine Kükenausstellung mit Brutkasten geplant. Die Ausstellung ist am Samstag von 14 bis 18 Uhr und am Sonntag von 10 bis 17 Uhr geöffnet.