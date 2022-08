Nach Angaben der Deidesheimer Verbandsgemeindewerke ist der erste Schritt zur grabenlosen Kanalsanierung in Forst erledigt. Die Schlauchliner seien in die Kanäle eingebracht worden. Beim zeit- und kostensparenden Schlauchliner-Verfahren müssen zur Kanalsanierung keine Straßen oder Gehwege aufgebrochen werden. Insbesondere in der Weinstraße hätten sich Verkehrsbehinderungen durch die Fahrzeuge der Sanierungsfirma nicht immer vermeiden lassen, so die Werke. Auch die Leerung der Biotonnen sei teilweise gestört gewesen. Nach der Weinkerwe sollen die Hausanschlussstutzen in den bereits sanierten Kanälen an den Schlauchliner angebunden werden. Deshalb müsse die Durchfahrt an drei bis vier Arbeitstagen für einige Stunden gesperrt werden. Für Anlieger ist die Straße laut Verwaltung frei bis zur Baustelle.