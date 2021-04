In Haßloch sind an zwei Stellen Gullydeckel ausgehoben worden. Ein Verkehrsteilnehmer wies die Polizei am Sonntag gegen 4.30 Uhr darauf hin, dass eine Schachtabdeckung in der Anilinstraße fehlte. Sie wurde am Kreisverkehr Entensee gefunden und wieder eingesetzt. Bei einer anschließenden Kontrolle stellten die Beamten fest, dass ein weiterer Kanaldeckel ausgehoben worden war. Die Polizei weist darauf hin, dass es sich bei diesen Aktionen keinesfalls um „Dumme-Jungen-Streiche“ handelt, sondern um Taten, die wegen ihrer Gefährlichkeit strafrechtlich verfolgt werden. Hinweise an die Polizei Haßloch, Telefon 06324/9330.