Die Stadtwerke arbeiten am Kanal in der Sauterstraße. Deshalb muss die Straße am Samstag, 27. April, zwischen voraussichtlich 8 und 12 Uhr in Höhe des Stadionbads (Hausnummer 146) voll gesperrt werden. Das teilt die Stadt mit. Umleitungen werden ausgeschildert. Nur Fußgänger können passieren. Die Zufahrt bis zur Baustelle ist möglich, es besteht jedoch keine Wendemöglichkeit. Die Sperrung hat Einfluss auf den Busverkehr der Linie 515: Die Haltestellen „Stadion“, „Schöntalschule“ und „Würzmühle“ werden den gesamten Tag nicht angefahren. Als Ersatz dienen die Haltestellen „Heid & Co.“ (für „Würzmühle“) sowie „Stadthaus 2“ (für „Schöntalschule“ und „Stadion“). Die Haltestelle „Sauterstraße“ wird weiterhin bedient.