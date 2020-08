Die zweite Sprengung einer Gewehrgranate aus dem Zweiten Weltkrieg ist am Donnerstag im Neustadter Ortsteil Lachen-Speyerdorf problemlos über die Bühne gegangen. Um 20.17 Uhr war ein Knall zu hören, gegen 20.40 Uhr kam die Entwarnung durch den Kampfmittelräumdienst Rheinland-Pfalz. Dann durften auch rund 300 Anwohner des künftigen Baugebiets am Jahnplatz wieder zurück in ihre Häuser und Wohnungen, die sie bis spätestens 18.45 Uhr hatten verlassen müssen. Im Einsatz waren wieder Freiwillige Feuerwehr, Deutsches Rotes Kreuz, Technisches Hilfswerk, Polizei und Mitarbeiter der Stadtverwaltung. Besondere Vorkommnisse musste die Stadt nicht vermelden. Der Aufenthaltsraum in der Alten Turnhalle war wenig genutzt worden: Er stand Menschen offen, die während der Evakuierung kein Ausweichquartier hatten. Die erste Gewehrgranate war am 28. Juni unschädlich gemacht worden.