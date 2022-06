Weil am Jahnplatz in Lachen-Speyerdorf bei Bauarbeiten Kampfmittel aus dem Zweiten Weltkrieg aufgetaucht sind, wird für eine weitere Untersuchung die Flugplatzstraße gesperrt.

„Es sind mehrere kleinere Gegenstände gefunden worden“, bestätigt Ortsvorsteher Claus Schlick (SPD) auf RHEINPFALZ-Nachfrage. Laut Stadt geht nach Einschätzung der Experten von diesen keine Gefahr aus. Die Kampfmittel kamen bei Baggerarbeiten am Dienstag in einem mit Erde verfüllten Krater ans Tageslicht. Das Material hat der Kampfmittelräumdienst bereits abgeholt.

Der Fundort liegt auf dem Baufeld direkt an der Flugplatzstraße. Die Stadtverwaltung will kommende Woche den angrenzenden Gehwegbereich öffnen lassen, um nach weiteren Kampfmitteln zu suchen. „Es besteht der begründete Verdacht, dass sich noch mehr kleine Kampfmittel in diesem Bereich befinden“, erklärt Schlick. Allerdings sei das nicht vergleichbar mit dem Fund im August 2020, als Teile Lachen-Speyerdorfs evakuiert werden mussten. „Wir wollen jetzt lediglich Gewissheit, dass in dem angrenzenden Areal alles in Ordnung ist.“

Für die Sondierung wird laut Stadtverwaltung die Flugplatzstraße zwischen Conrad-Freytag-Straße (Kreisel) und der Straße Jahnplatz von Mittwoch, 29. Juni, 7.30 Uhr, bis voraussichtlich Dienstag, 5. Juli, gesperrt. Fußgänger können die Stelle passieren. Umleitungen werden eingerichtet: aus Haßloch oder Osten kommend über die L530 Richtung Geinsheim und weiter Richtung Westen über die B39 nach Lachen; über den Lachener Weg nördlich an Speyerdorf vorbei, die Louis-Escande-Straße nach Süden und die B39 nach Lachen. Busse und Rettungsfahrzeuge nutzen den sogenannten „Alten Mühlweg“.