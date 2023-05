Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Antrittsbesuch von Wissenschaftsminister Clemens Hoch am Weincampus in Neustadt. Der SPD-Politiker staunte, was rund um das Thema Wein alles gelehrt und geforscht wird – und hat einen Tipp für den Mußbacher Ortsvorsteher.

Seit Mai 2021 ist Clemens Hoch rheinland-pfälzischer Wissenschaftsminister. Am Montag hat es mit seinem Antrittsbesuch am Weincampus geklappt. Und bei seinem rund dreistündigen Aufenthalt kam